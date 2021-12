Calcio: Torino. Ripresa preparazione, terapie Belotti e Berisha (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Assente Aina, convocato dalla Nigeria per la prossima Coppa d'Africa. Torino - Ripresa degli allenamenti per il Torino al Filadelfia, dopo la sosta per le vacanze di Natale. Ivan Juric ha diretto una ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Assente Aina, convocato dalla Nigeria per la prossima Coppa d'Africa.degli allenamenti per ilal Filadelfia, dopo la sosta per le vacanze di Natale. Ivan Juric ha diretto una ...

Advertising

pascki75 : RT @DAZN_IT: Torino: città di fondamentale importanza per la crescita del calcio femminile italiano?? Un viaggio a tinte bianconere nel cap… - PesceFrancesco1 : RT @DAZN_IT: Torino: città di fondamentale importanza per la crescita del calcio femminile italiano?? Un viaggio a tinte bianconere nel cap… - Giacomo_Valenti : RT @DAZN_IT: Torino: città di fondamentale importanza per la crescita del calcio femminile italiano?? Un viaggio a tinte bianconere nel cap… - DAZN_IT : Torino: città di fondamentale importanza per la crescita del calcio femminile italiano?? Un viaggio a tinte biancon… - Luxgraph : Non solo Insigne: il Toronto vuole anche Belotti! -