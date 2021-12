Calcio, Spagna: ridotta la capienza degli impianti e dei palazzetti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Spagna torna a ridurre la capienza negli stadi a causa dell’impennata dei casi da Covid-19. Il Ministero della Salute ha deciso abbassarla al 75% negli impianti e al 50% nei palazzetti. Ogni comunità autonoma, poi, potrà decidere se irrigidire ulteriormente tali misure. Queste resteranno in vigore almeno fino al 31 gennaio 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Latorna a ridurre lanegli stadi a causa dell’impennata dei casi da Covid-19. Il Ministero della Salute ha deciso abbassarla al 75% neglie al 50% nei. Ogni comunità autonoma, poi, potrà decidere se irrigidire ulteriormente tali misure. Queste resteranno in vigore almeno fino al 31 gennaio 2022. SportFace.

