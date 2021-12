Calcio: Roma, Bove e Zalewski rinnovano fino al 2025, Darboe fino al 2026 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - La Roma ha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, il rinnovo di contratto di tre giovani giocatori. "Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Nicola Zalewski hanno prolungato il proprio rapporto con il Club dopo aver fatto il loro ingresso in pianta stabile in Prima Squadra nel corso del 2021. Bove e Zalewski si sono legati alla Roma fino al 30 giugno 2025. Darboe ha rinnovato fino al 30 giugno 2026". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021), 29 dic. - (Adnkronos) - Laha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, il rinnovo di contratto di tre giovani giocatori. "Edoardo, Ebrimae Nicolahanno prolungato il proprio rapporto con il Club dopo aver fatto il loro ingresso in pianta stabile in Prima Squadra nel corso del 2021.si sono legati allaal 30 giugnoha rinnovatoal 30 giugno".

