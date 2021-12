Calcio: Giovinco, 'Insigne al Toronto? Città bellissima ma il calcio vero è un altro' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - "Avendo vinto l'Europeo e avendo buoni rapporti con la Nazionale, mi auguro che Lorenzo non esca dai radar. Io parlo della mia esperienza, e andando lì ne sono un po' uscito. Ma magari a lui non capiterà e non rischierà la Nazionale. Quando sono andato io c'erano nomi importanti lì, adesso - vuoi per questioni virus - la quantità di campioni è andata a calare. Magari con l'acquisto di Lorenzo cambierà ancora. Ma il calcio vero è un altro". Così l'ex attaccante di Toronto Sebastian Giovinco in merito ad un possibile approdo di Lorenzo Insigne al club canadese. "Toronto è una Città bellissima, si vive benissimo, abbiamo deciso di stare qui con la mia famiglia -aggiunge il 34enne ex Juve ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - "Avendo vinto l'Europeo e avendo buoni rapporti con la Nazionale, mi auguro che Lorenzo non esca dai radar. Io parlo della mia esperienza, e andando lì ne sono un po' uscito. Ma magari a lui non capiterà e non rischierà la Nazionale. Quando sono andato io c'erano nomi importanti lì, adesso - vuoi per questioni virus - la quantità di campioni è andata a calare. Magari con l'acquisto di Lorenzo cambierà ancora. Ma ilè un". Così l'ex attaccante diSebastianin merito ad un possibile approdo di Lorenzoal club canadese. "è una, si vive benissimo, abbiamo deciso di stare qui con la mia famiglia -aggiunge il 34enne ex Juve ai ...

