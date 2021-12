Calcio | Fabricio Coloccini si ritira a 39 anni | “Avrei voluto non finisse mai”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)sidalgiocato all’età di 39. Questo il messaggio sui social del difensore argentino: “Sono stato immerso in un sogno per 22della mia vita, che mi ha dato molto di più di quanto immaginassi. Ho realizzato tutti i miei sogni di calciatore e so di essere stato felice lungo un viaggio chenonmai. Ma, purtroppo, ho una data di scadenza. Come tutto”.durante la sua carriera può vantare ben 39 presenze con la maglia della Selecciòn. Per un periodo ha anche vestito la maglia del Milan, con il quale ha però collezionato solamente una presenza e tanti prestiti. SportFace.