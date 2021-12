Cagliari | Mourinho aiuta Mazzarri | doppio colpo dalla Roma

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo il deludente inizio stagione, ilcorre ai ripari sul mercato: piacciono Diawara e Calafiori della. Ildovrà attivarsi in sede di calciomercato per invertire la tendenza del girone d’andata di Serie A. Inizio deludente e amaro per gli uomini di Walter, i quali sono penultimi in classifica con soli 10 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...(che può giocare anche a sinistra) gli spazi si riducono ancora di più per il terzino spesso bacchettato dain questa prima parte di stagione. Il suo agente Raiola è al lavoro cone ...In casa Romaha dato un input, quello di puntare sui giocatori provenienti dal ... offerto al Galatasaray) ed IZZO e BASELLI peri quali c'è una proposta dalL’ex Crotone potrebbe vestire rossoblù per cercare di potenziare il reparto offensivo di Mazzarri in vista della seconda parte di stagione. A prescindere dall’addio di Nandez ...L’atalantino preso in prestito, domani farà le visite mediche. Trattative complicate per arrivare a Mayoral e Amrabat ...