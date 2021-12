Cade l'ultima popolare, la Sondrio si trasforma in spa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'assemblea della Banca popolare di Sondrio ha approvato la trasformazione in spa con 2517 voti favorevoli, 38 contrari, 39 astenuti e 16 voti non computati. L'istituto valtellinese è l'ultima ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'assemblea della Bancadiha approvato lazione in spa con 2517 voti favorevoli, 38 contrari, 39 astenuti e 16 voti non computati. L'istituto valtellinese è l'...

Ultime Notizie dalla rete : Cade ultima Cade l'ultima popolare, la Sondrio si trasforma in spa L'assemblea della Banca Popolare di Sondrio ha approvato la trasformazione in spa con 2517 voti favorevoli, 38 contrari, 39 astenuti e 16 voti non computati. L'istituto valtellinese è l'ultima cooperativa a mettersi in regola, dopo non poche resistenze, con la riforma approvata dal governo Renzi nel 2015, che impone alle popolari con attivi superiori agli 8 miliardi di euro di ...

Cade l'ultima popolare, la Sondrio si trasforma in spa - Economia

