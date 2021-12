Busta con polvere bianca: minacce No Vax al ministro Patuanelli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Momenti di paura per il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, nella serata del 28 dicembre. Una Busta con della polvere dentro – ora al vaglio dei vigili del fuoco – e contenente minacce di morte da ambienti no vax gli è arrivata sulla scrivania. Dal ministero delle Politiche agricole smentiscono tuttavia che ci sia stata un’esplosione – voce circolata nelle ultime ore – e assicurano che non c’è alcun ferito. “Si smentisce la notizia dell’esplosione di una Busta al ministero delle Politiche agricole. Non c’è pertanto alcun ferito” si legge nella nota del Mipaaf. Un messaggio farneticante “È arrivata tuttavia una Busta indirizzata al ministro Patuanelli contenente minacce di morte, con messaggi ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Momenti di paura per ildelle Politiche agricole, Stefano, nella serata del 28 dicembre. Unacon delladentro – ora al vaglio dei vigili del fuoco – e contenentedi morte da ambienti no vax gli è arrivata sulla scrivania. Dal ministero delle Politiche agricole smentiscono tuttavia che ci sia stata un’esplosione – voce circolata nelle ultime ore – e assicurano che non c’è alcun ferito. “Si smentisce la notizia dell’esplosione di unaal ministero delle Politiche agricole. Non c’è pertanto alcun ferito” si legge nella nota del Mipaaf. Un messaggio farneticante “È arrivata tuttavia unaindirizzata alcontenentedi morte, con messaggi ...

