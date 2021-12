Buone notizie per il Napoli: Insigne e Fabian Ruiz negativi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli recupera due pedine fondamentali in vista del big match del 6 gennaio contro la Juventus. Gli azzurri hanno infatti appena comunicato la negatività di Insigne e Fabian Ruiz dopo l’esito dei tamponi effettuati. Buone notizie dunque in casa Napoli, resterà solo da capire se il capitano del Napoli ci sarà o meno dopo gli ultimi giorni caldissimi che lo vedono sempre più vicino al Toronto. Per lo spagnolo invece non dovrebbero esserci dubbi, con la negatività acquisita non è più da escludere la sua presenza all’Allianz Stadium Ecco il tweet del Napoli: Insigne e Fabian negativi al Covid-19 #ForzaNapoliSempre ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilrecupera due pedine fondamentali in vista del big match del 6 gennaio contro la Juventus. Gli azzurri hanno infatti appena comunicato latà didopo l’esito dei tamponi effettuati.dunque in casa, resterà solo da capire se il capitano delci sarà o meno dopo gli ultimi giorni caldissimi che lo vedono sempre più vicino al Toronto. Per lo spagnolo invece non dovrebbero esserci dubbi, con latà acquisita non è più da escludere la sua presenza all’Allianz Stadium Ecco il tweet delal Covid-19 #ForzaSempre ...

