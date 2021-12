Buona la prima per Bar Stella con Stefano de Martino: dopo la danza ha trovato la sua vocazione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono stati davvero tanti gli apprezzamenti da parte del pubblico per la prima puntata di Bar Stella, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Stefano de Martino. Grazie anche a un ottimo traino portato dallo show di Enrico Brignano, il Bar Stella esordisce con un buon 6 % di share e ci mostra l’ex ballerino in una versione diversa. dopo l’ottimo lavoro fatto con Stasera tutto è possibile, Stefano prosegue sulla strada della conduzione che a quanto pare, è il suo futuro. Ne ha parlato proprio il napoletano in una intervista per Fanpage, intervista nella quale sembra voler escludere la possibilità di tornare a danzare ( anche se potrebbe farlo in veste di conduttore poliedrico). E’ anche vero, che come succede in questi casi, non tutto il pubblico ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono stati davvero tanti gli apprezzamenti da parte del pubblico per lapuntata di Bar, il nuovo programma di Rai 2 condotto dade. Grazie anche a un ottimo traino portato dallo show di Enrico Brignano, il Baresordisce con un buon 6 % di share e ci mostra l’ex ballerino in una versione diversa.l’ottimo lavoro fatto con Stasera tutto è possibile,prosegue sulla strada della conduzione che a quanto pare, è il suo futuro. Ne ha parlato proprio il napoletano in una intervista per Fanpage, intervista nella quale sembra voler escludere la possibilità di tornare are ( anche se potrebbe farlo in veste di conduttore poliedrico). E’ anche vero, che come succede in questi casi, non tutto il pubblico ha ...

