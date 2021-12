Britney Spears rompe il silenzio: “Ecco perché non voglio fare musica” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In un lungo post la spiegazione dell’artista Britney Spears non ci sta. Dopo essersi liberata della tutela del padre, durata 13 anni, ora pensa solo a lei e al suo futuro. L’artista ha da poco spento 40 candeline e su Instagram ha spiegato un po’ di cose relative alla sua carriera. Durante questi anni non ha avuto nessun potere decisionale, ha continuato comunque, costretta, a cantare produrre album e a esibirsi. Leggi anche: Britney Spears, il padre chiede l’immediata cessazione della conservatoship «Volevo essere gentile ma quello che mi hanno fatto è imperdonabile. Per tredici anni ho chiesto di cantare nuove canzoni e remix di quelle più vecchie… per quattro anni ho avuto solo due mesi di pausa e ogni volta che chiedevo qualcosa mi veniva detto di no. Era tutto organizzato per farmi fallire anche se sapevo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In un lungo post la spiegazione dell’artistanon ci sta. Dopo essersi liberata della tutela del padre, durata 13 anni, ora pensa solo a lei e al suo futuro. L’artista ha da poco spento 40 candeline e su Instagram ha spiegato un po’ di cose relative alla sua carriera. Durante questi anni non ha avuto nessun potere decisionale, ha continuato comunque, costretta, a cantare produrre album e a esibirsi. Leggi anche:, il padre chiede l’immediata cessazione della conservatoship «Volevo essere gentile ma quello che mi hanno fatto è imperdonabile. Per tredici anni ho chiesto di cantare nuove canzoni e remix di quelle più vecchie… per quattro anni ho avuto solo due mesi di pausa e ogni volta che chiedevo qualcosa mi veniva detto di no. Era tutto organizzato per farmi fallire anche se sapevo ...

Advertising

sonomusicgroup : Britney Spears spiega perché non vuole più fare musica - flazia24 : RT @RollingStoneita: In un post su Instagram #BritneySpears dice che smettere è il suo modo per «mandare affanculo» chi controllava il suo… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: In un post su Instagram #BritneySpears dice che smettere è il suo modo per «mandare affanculo» chi controllava il suo… - BoneBreakerCZE : RT @TheMileyDaily: ?? | Britney Spears ha postato questo reel su Instagram usando ‘Maneater’ cantata da Miley. - rodriicyrus : RT @TheMileyDaily: ?? | Britney Spears ha postato questo reel su Instagram usando ‘Maneater’ cantata da Miley. -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears La nuova musica di Britney Spears non ci sarà: 'È il mio vaffan****', lo sfogo su Instagram Chi aspettava nuova musica di Britney Spears dopo la vittoria della battaglia legale sulla conservatorship resterà deluso. La popstar aveva già annunciato che non sarebbe mai più tornata sul palco, ma nell'ultimo post pubblicato ...

Britney Spears spiega perché non vuole più fare musica In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Britney Spears ha raccontato come il suo lavoro fosse controllato durante la conservatorship e spiegato perché non fare nuova musica è il suo modo "per dire vaffanculo". Leggi anche Britney parla dei ...

Britney Spears condivide un raro video coi due figli e il fidanzato Sam Asghari Vanity Fair Italia Britney Spears rompe il silenzio: “Ecco perché non voglio fare musica” Britney Spears non ci sta. Dopo essersi liberata della tutela del padre, durata 13 anni, ora pensa solo a lei e al suo futuro.

Britney Spears pianifica il comeback nel 2022 Durante uno show televisivo, una fonte ha dichiarato che la cantante è pronta a tornare nella scena pubblica dopo la fine della conservatorship da ...

Chi aspettava nuova musica didopo la vittoria della battaglia legale sulla conservatorship resterà deluso. La popstar aveva già annunciato che non sarebbe mai più tornata sul palco, ma nell'ultimo post pubblicato ...In un post pubblicato sul suo profilo Instagram,ha raccontato come il suo lavoro fosse controllato durante la conservatorship e spiegato perché non fare nuova musica è il suo modo "per dire vaffanculo". Leggi ancheparla dei ...Britney Spears non ci sta. Dopo essersi liberata della tutela del padre, durata 13 anni, ora pensa solo a lei e al suo futuro.Durante uno show televisivo, una fonte ha dichiarato che la cantante è pronta a tornare nella scena pubblica dopo la fine della conservatorship da ...