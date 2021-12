Brentford-Manchester City in tv oggi: orario, canale e streaming Premier League 2021/2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Manchester City di Pep Guardiola affronterà il Brentford in Premier League, nel contesto dell’incontro valido per la ventesima giornata del campionato inglese. I Citizens occupano la prima posizione, in fuga a 6 punti sulle inseguitrici Liverpool e Chelsea, pericolose considerando le rose; ottimo rendimento in campionato di Sterling e compagni, ma Reds e Blues alla finestra. Necessità di collezionare vittorie e lasciar terra bruciata ai terribili avversari alle calcagna, con il Brentford come passaggio basilare per raggiungere l’obiettivo. Il Manchester City potrà contare sul calcio ormai noto di Guardiola, spettacolare per definizione e pragmatico nei suoi intenti; dopo il magnifico successo sul Leicester, con 9 gol totali nel 6-3 definitivo: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildi Pep Guardiola affronterà ilin, nel contesto dell’incontro valido per la ventesima giornata del campionato inglese. I Citizens occupano la prima posizione, in fuga a 6 punti sulle inseguitrici Liverpool e Chelsea, pericolose considerando le rose; ottimo rendimento in campionato di Sterling e compagni, ma Reds e Blues alla finestra. Necessità di collezionare vittorie e lasciar terra bruciata ai terribili avversari alle calcagna, con ilcome passaggio basilare per raggiungere l’obiettivo. Ilpotrà contare sul calcio ormai noto di Guardiola, spettacolare per definizione e pragmatico nei suoi intenti; dopo il magnifico successo sul Leicester, con 9 gol totali nel 6-3 definitivo: ...

