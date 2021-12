Botti di Capodanno, vademecum Lav per proteggere gli animali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Come ogni anno, in vista dei festeggiamenti del Capodanno, Lav invita a diffondere alcuni consigli per contribuire a mantenere sereni i cani e i gatti che non temono particolarmente i rumori forti, ad evitare che i cuccioli possano sviluppare una sensibilità ai Botti e a fornire ulteriori strategie per gestire e dare sollievo agli animali che sono già terrorizzati dagli scoppi e dai rumori forti in genere. Ecco il vademecum dell’associazione in tre fasi e le raccomandazioni per la tutela degli animai selvatici. Fase uno PREVENIRE: se possibile, trascorri il Capodanno insieme al tuo compagno a quattro zampe in un luogo lontano dai centri urbani e dal rumore di Botti e petardi; consulta con anticipo un veterinario comportamentalista, ti aiuterà ad individuare soluzioni idonee a evitare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Come ogni anno, in vista dei festeggiamenti del, Lav invita a diffondere alcuni consigli per contribuire a mantenere sereni i cani e i gatti che non temono particolarmente i rumori forti, ad evitare che i cuccioli possano sviluppare una sensibilità aie a fornire ulteriori strategie per gestire e dare sollievo agliche sono già terrorizzati dagli scoppi e dai rumori forti in genere. Ecco ildell’associazione in tre fasi e le raccomandazioni per la tutela degli animai selvatici. Fase uno PREVENIRE: se possibile, trascorri ilinsieme al tuo compagno a quattro zampe in un luogo lontano dai centri urbani e dal rumore die petardi; consulta con anticipo un veterinario comportamentalista, ti aiuterà ad individuare soluzioni idonee a evitare ...

