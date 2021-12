Boscoreale, lutto cittadino nel giorno dei funerali di Antonio Morione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Bandiere a mezz’asta e lutto cittadino oggi a Boscoreale, comune dove la sera del 23 dicembre Antonio Morione è stato colpito da un colpo di pistola al volto avendo protetto la sua famiglia nel corso di una rapina nella sua pescheria. E’ il giorno del dolore per la famiglia e gli amici di Antonio Morione, Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Bandiere a mezz’asta eoggi a, comune dove la sera del 23 dicembreè stato colpito da un colpo di pistola al volto avendo protetto la sua famiglia nel corso di una rapina nella sua pescheria. E’ ildel dolore per la famiglia e gli amici di

