Bosch annuncia a sorpresa 620 esuberi nello stabilimento di Bari I sindacati | “Siamo sconcertati”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Doccia fredda per i 1.700 dipendenti dellodi. L’azienda avrebbeto l’intenzione di procedere con 620 licenziamenti, notizia che è apparsa oggi sulla stampa locale senza che ivenissero prima consultati. Il segretario generale della Fiom Cgil diCiro D’Alessio esprime quindi “sconcerto e preoccupazione per la notizia dell’annuncio da parte dideglisul sito di. Sconcerto – continua – perché ci tocca scoprire dai giornali che 620 lavoratori rischiano di perdere il lavoro. Sono state completamente ignorate le continue richieste di incontri da noi sollecitati. Preoccupazione perché ancora oggi lamanca di un piano industriale che guidi il sito di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bosch annuncia

Il Fatto Quotidiano

A Iren Smart Solutions il 100% diEnergy and Building Solutions Italy Si tratta della seconda ... in Slovenia, eper mercoledì prossimo una comunicazione di...le tecnologie che verranno mostrate al CES 2022 in programma a Las Vegas dal 4 all'8 gennaio. La mobilità è in prima linea ma non si parla solo di auto connesse e auto elettriche....«La Fiom Cgil Bari esprime sconcerto e preoccupazione per la notizia dell'annuncio da parte di Bosch degli esuberi sul sito di Bari. Sconcerto perché ci tocca scoprire dai ..."Accogliamo con soddisfazione l'ingresso di due deputate nel gruppo Parlamentare di Italia Viva. A Flora Frate e a Maria Teresa Baldini diamo il nostro benvenuto". Lo annuncia Maria Elena Boschi, pres ...