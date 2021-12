Borsa | Milano tira il fiato - 0 | 1% con Cnh ed Exor | ok Bper

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avvio poco mosso per Piazza Affari, con gli investitori che si prendono una pausa dopo cinque sedute di rialzi consecutivi. Sul listino milanese si mette in luce(+1,1%) dopo l'intesa con i ...

Avvio poco mosso per Piazza Affari, con gli investitori che si prendono una pausa dopo cinque sedute di rialzi consecutivi. Sul listino milanese si mette in luce Bper (+1,1%) dopo l'intesa con i ...... dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,45%, rispetto a +2,88% del principale indice delladi). Lo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - Nell'Eurozona la crescita della massa monetaria aggregata M3 nel mese di novembre ha frenato a +7,3% dal +7,7% di ottobre. La media dei tre mesi a nov ...Avvio sulla parità per i listini del Vecchio Continente, nonostante il record di contagi di ieri. Omicron non spaventa più gli operatori che puntano sull’indebolimento del virus per superare l’emergen ...