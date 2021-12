Borsa: Europa giù nel finale, fiacca New York, Milano - 0,4% (Di mercoledì 29 dicembre 2021) finale di seduta negativo per le principali borse europee, con i pochi investitori rimasti attivi pronti a trarre vantaggio degli ultimi rialzi post - natalizi. Fa eccezione Londra (+0,76%), che è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021)di seduta negativo per le principali borse europee, con i pochi investitori rimasti attivi pronti a trarre vantaggio degli ultimi rialzi post - natalizi. Fa eccezione Londra (+0,76%), che è ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa giù nel finale, fiacca New York, Milano -0,4%: Prese di beneficio dopo gli ultimi rialzi, risale il g… - fisco24_info : Borsa: Europa fiacca con Wall Street positiva, Milano -0,5%: Spread stabile a 135 punti, greggio giù, scivolano i m… - fisco24_info : Borsa: realizzi in Europa tranne che a Londra, Milano -0,45%: Cala greggio in attesa delle scorte Usa, Spread sopra… - infoiteconomia : Borsa: Europa debole a meta' seduta, Londra (+1%) 'recupera' il rally di Natale - Il Sole 24 ORE - fisco24_info : Borsa: Milano (-0,5%) fiacca con Europa, tiene Campari: Spread in leggero calo a 134 punti base, tengono petrolio e… -