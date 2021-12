Boom di vaccinazioni nelle ultime ventiquattro ore in Irpinia: il computo ell’Asl di Avellino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri 28 dicembre sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino tot. 6.138 dosi di vaccino così suddivise: ? 217 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino ? 316 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano ? 221 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 176 presso il Centro Vaccinale di Montemarano ? 709 presso il Centro Vaccinale di Avellino ? 269 presso il Centro Vaccinale del Montoro ? 202 presso il Centro Vaccinale di Solofra ? 386 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita ? 180 presso il Centro Vaccinale di Vallata ? 198 presso il Centro Vaccinale di Atripalda ? 119 presso il Centro Vaccinale di Flumeri ? 212 presso il Centro Vaccinale di Moschiano ? 106 presso il Centro Vaccinale di Cervinara ? 201 presso il Centro Vaccinale di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri 28 dicembre sono state somministrate nei Centri Vaccinali dditot. 6.138 dosi di vaccino così suddivise: ? 217 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino ? 316 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano ? 221 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 176 presso il Centro Vaccinale di Montemarano ? 709 presso il Centro Vaccinale di? 269 presso il Centro Vaccinale del Montoro ? 202 presso il Centro Vaccinale di Solofra ? 386 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita ? 180 presso il Centro Vaccinale di Vallata ? 198 presso il Centro Vaccinale di Atripalda ? 119 presso il Centro Vaccinale di Flumeri ? 212 presso il Centro Vaccinale di Moschiano ? 106 presso il Centro Vaccinale di Cervinara ? 201 presso il Centro Vaccinale di ...

