Bonus mobili 2022: cambio tetto di spesa confermato al Senato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La legge di Bilancio è stata approvata dal Senato pochi giorni fa, ossia lo scorso 23 dicembre. A Palazzo Madama l'ok al maxiemendamento presentato dall'Esecutivo con 215 voti favorevoli, solo 16 contrari e nessun astenuto. Ma entro la fine dell'anno, occorre l'approvazione definitiva del testo della manovra. Ciò al fine di evitare quel che in gergo è chiamato 'esercizio provvisorio'. Proprio in queste ore il Governo ha infatti posto la questione di fiducia alla Camera. Della manovra preme ricordare che è stato confermato il cd. Bonus mobili, vale a dire un incentivo, che sussiste soltanto laddove sia stato attivato anche il Bonus ristrutturazioni, e che permette di far valere detrazioni fiscali per le spese legate all'acquisto di arredi ed elettrodomestici.

