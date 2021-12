Bomba Gf Vip | Signorini sostituisce la Bruganelli con Laura Freddi Lei sbotta furiosa | Il commento che nessuno si aspettava

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lunedì 3 gennaio 2022, come da accordi, Sonianon sarà presente al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista. No, nessuna ripicca nei confronti di Alfonso, con il quale ha avuto un forte diverbio in diretta la scorsa settimana. Semplicemente la produttrice non potrà essere in studio in quanto sarà a Dubai con il marito Paolo Bonolis e il resto della famiglia a trascorrere le vacanze di Capodanno. Chi la sostituirà? Udite udite, l’ex fidanzata di Bonolis, vale a dire(ed è così che, e non Sonia, che serve la propria vendetta). A riferire la notizia è stato il portale TvBlog che parla di ‘notizia’ trapelata a tardo pomeriggio, lungo la giornata di martedì 28 dicembre., tra tutte le showgirl che poteva ...