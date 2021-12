Bomba GF Vip | colpo basso di Signorini contro Soleil “Me ne vado | quel che mi ha fatto è da incubo” Fan sotto choc

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lunedì sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e l’ipotesi dell’ingresso di Delia Duran si fa sempre più convincente. A quanto si dice, la donna potrebbe essere già in quarantena per fare il suo ingresso nel reality di Alfonsoa breve. Sarebbe un realeversoSorge, che è stata finora la reginetta della casa ma che potrebbe perdere la sua egemonia. Da quando Alex Belli ha lasciato il programma la donna ha perso il suo punto di riferimento ed è molto cambiata. Al punto che ieri sera non c’è stata alcuna clip a vederla protagonista. L’unico momento dedicato aSorge al Grande Fratello Vip è statolo del collegamento con Alex Belli. E’ questa la storia che ha entusiasmato i telespettatori e sulla quale Alfonso ...

Una puntata ricca di emozioni, quella del GFandata in onda lunedì 27 dicembre. Con l'ingresso di nuovie la decisione da parte di alcuni di abbandonare il gioco, l'ultima ad essere stata eliminata è stata Maria Monsé il 13 dicembre. Nella puntata del 27 dicembre è arrivata una nuova eliminazione. ...Giacomo Urtis è sempre stato il concorrente perfetto per il Grande Fratelloperché ne sa sempre una più degli altri. E così, durante un blocco pubblicitario della scorsa ... Urtis sgancia una...Novità in casa Grande fratello vip, ma che non riguarderà i concorrenti quanto alcune persone facenti parte del cast. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, la nota opinionista di questa edizione del pr ...La coppia composta da Alex Belli e Delia Duran non smette di regalarci soprese. Dopo la partecipazione dell'attore al Grande Fratello Vip, adesso è arrivato il turno della moglie. Questa edizione sarà ...