Bologna, tre innesti per continuare a sognare l’ Europa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sinisa Mihajlovic pretende tre innesti da parte della società rossoblu per continuare la scalata verso l’ Europa League e proseguire nel record già stabilito di punti, ben 27, nel girone d’andata da quando esiste la serie a 20 squadre. Bologna Mihajlovic Mercato Sinisa quindi non vuole mollare di un centimetro il suo percorso con il Bologna e vuole puntare sempre più in alto, per questo motivo vuole tre innesti che andrebbero a far rifiatare le tre pedine fondamentali del suo scacchiere: Arnautovic, de Silvestri e Dominguez. I 3 giocatori sono imprescendibili per il tecnico e farli rifiatare sarebbe un punto in più per la squadra. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sinisa Mihajlovic pretende treda parte della società rossoblu perla scalata verso l’League e proseguire nel record già stabilito di punti, ben 27, nel girone d’andata da quando esiste la serie a 20 squadre.Mihajlovic Mercato Sinisa quindi non vuole mollare di un centimetro il suo percorso con ile vuole puntare sempre più in alto, per questo motivo vuole treche andrebbero a far rifiatare le tre pedine fondamentali del suo scacchiere: Arnautovic, de Silvestri e Dominguez. I 3 giocatori sono imprescendibili per il tecnico e farli rifiatare sarebbe un punto in più per la squadra. Daniele Scrazzolo

Ultime Notizie dalla rete : Bologna tre Saldi al via mercoledì 5 gennaio Ricordiamo che, oltre agli adempimenti burocratici previsti dalla normativa, il prezzo da esporre al consumatore deve riportare tre precise indicazioni: il prezzo normale di vendita, lo sconto o ...

Coronavirus, record di nuovi positivi oggi (29/12) in regione: sono 4.134 ... uno in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 71 anni), tre nel modenese (una donna di 77 anni e due uomini, di 77 e 78 anni), tre in provincia di Bologna (un uomo di 92 anni e due donne, di 80 e ...

Bologna: rosa troppo corta, Mihajlovic chiede 3 cambi per volare La Gazzetta dello Sport

Covid: nuovo picco di contagi in Emilia Romagna, 4.134. Sono 11 i morti BOLOGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 519.672 casi di positività, 4.134 in più rispetto a ieri, su un totale di 53.364 tamponi eseguiti nelle ultime ...

