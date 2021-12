Bologna: rosa troppo corta, Mihajlovic chiede 3 cambi per volare (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il concetto è sempre lo stesso: se Arnautovic, De Silvestri e Dominguez (o Svanberg) stanno bene, giocano. Titolari. Indiscussi. È per questo che Sinisa Mihajlovic vuole tre 'Viceré'. Mica tre prime ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il concetto è sempre lo stesso: se Arnautovic, De Silvestri e Dominguez (o Svanberg) stanno bene, giocano. Titolari. Indiscussi. È per questo che Sinisavuole tre 'Viceré'. Mica tre prime ...

Bologna: rosa troppo corta, Mihajlovic chiede 3 cambi per volare

