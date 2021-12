Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 29 dicembre

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildella Regione, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a292021. La Regione ha pubblicato, come di consueto, i dati ufficiali relativi all’impatto effettivo del Covid-19 sul territorio; essenziali per definire una situazione completa di riferimento, importante anche in ottica nazionale. Preoccupante aumento deinell’ultimo periodo, soprattutto nel mese di, quindi numeri da valutare con attenzione e rigore. Nel dettaglio, durante la giornata odierna si registrano 8.666 nuovi, 23, 28.856 tamponi molecolari, 4.158, 180 (+15) ricoverati in terapia intensiva, 1.167 (+117) ricoverati negli altri reparti. Inoltre ...

Advertising

nickyangeli : Tutto molto bene.#Veneto #Zaia #contagi #tamponi #quarantena - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #29dicembre #Coronavirus #COVID19 - Open_gol : In Veneto le persone attualmente in isolamento hanno superato quota 80mila - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 dicembre: I numeri su casi, ricoveri e morti d… - telodogratis : Covid oggi Veneto, 8.666 contagi e 23 morti: bollettino 29 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

29 dic 11:39 Nuovo picco di contagi in, 8.666 in un giorno I contagi da Covid segnano un altro picco in, 8.666 in un solo giorno. Lo riporta ildella Regione. Si contano ...Segna un nuovo record il numero di contagi inche nel nuovoregionale riporta 8.666 casi nelle ultime 24 ore. Sono 23 invece i decessi, che portano il totale delle vittime nella regione a 12.358. In netto aumento anche le ...Il bollettino della Regione Veneto, per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a mercoledì 29 dicembre 2021.Venezia, 29 dic. (LaPresse) - Nuovo record di contagi in Veneto: sono 8.666 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. È quanto si legge nel bollettino ...