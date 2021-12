Bollettino Covid oggi, mercoledì 29 dicembre: contagi, morti, guariti regione per regione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Bollettino concernente l’emergenza Coronavirus in Italia, con i dati concernenti la giornata di mercoledì 29 dicembre 2021. Dati importanti per comprendere la reale situazione nel mese di riferimento, per quanto concerne il territorio italiano, con un aumento dei casi evidente e temibile; tra le regioni più colpite in assoluto, dall’inizio della pandemia, spicca indubitabilmente la Lombardia, così come la Campania. oggi si registrano 98.020 nuovi contagi, 148 morti, 21.871 guariti, 317.536 tamponi molecolari, 1.185 in terapia intensiva, 10.578 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 75.997 in più gli attualmente positivi per un totale di 598.868. IL Bollettino E I NUMERI, regione PER ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilconcernente l’emergenza Coronavirus in Italia, con i dati concernenti la giornata di292021. Dati importanti per comprendere la reale situazione nel mese di riferimento, per quanto concerne il territorio italiano, con un aumento dei casi evidente e temibile; tra le regioni più colpite in assoluto, dall’inizio della pandemia, spicca indubitabilmente la Lombardia, così come la Campania.si registrano 98.020 nuovi, 148, 21.871, 317.536 tamponi molecolari, 1.185 in terapia intensiva, 10.578 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 75.997 in più gli attualmente positivi per un totale di 598.868. ILE I NUMERI,PER ...

