Bollettino Covid oggi: i contagi in Italia del 29 dicembre 2021. Dati dalle regioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cresce la curva epidemiologica del Covid in Italia . I contagi degli ultimi giorni hanno registrato numeri di record e c'è attesa per il Bollettino di oggi del ministero della Salute, che fotografa la ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cresce la curva epidemiologica delin. Idegli ultimi giorni hanno registrato numeri di record e c'è attesa per ildidel ministero della Salute, che fotografa la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - Agenzia_Ansa : Il rischio rappresentato nel mondo dalla variante Omicron del Covid-19 rimane 'molto alto', ha annunciato oggi l'Or… - Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - infoitinterno : Bollettino Covid oggi: i contagi in Italia del 29 dicembre 2021. Dati dalle regioni - RodrigoB_orgia : Aspettando il bollettino covid di oggi -