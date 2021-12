Bollettino 29 dicembre | sfiorati i 100 mila contagi | i dati per Regione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono 98.020 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 78.313, qui il). Sale così ad almeno 5.854.428 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 136 (ieri sono stati 202), per un totale di 137.091 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 5.042.472 e 21.871 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 16.746). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 674.865, pari a +76.009 rispetto a ieri (+61.352 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 1.029.429, ovvero 5.248 in meno rispetto a ieri quando erano stati 1.034.677. Mentre il tasso di positività è 9,5% (l’approssimazione di 9,52%); ieri era 7,6%. Qui la mappa delo in ...