Bollette, record storico prezzi gas +540% e elettricità +510% (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel 2021 i prezzi all'ingrosso di energia e gas hanno battuto i record storici: il gas (Ttf) è aumentato del 540%, mentre l'energia elettrica (il Pun) del 510%, da inizio anno. È quanto emerge dall'analisi annuale di Selectra che l'Adnkronos ha potuto visionare. Dallo studio emerge inoltre che sul Mercato Libero quest'anno sono stati risparmiati dagli italiani oltre 3 milioni di euro tra gas e luce e che nel I° trimestre 2022le tariffe saranno più basse sul Mercato Libero rispetto a quelle del Mercato Tutelato. "Il boom dei prezzi dell'energia elettrica sui mercati all'ingrosso, trainato prevalentemente dall'aumento record dei prezzi del gas, sta coinvolgendo in questi mesi l'Italia e il resto d'Europa, mettendo in allarme i consumatori che – trimestre dopo trimestre – hanno visto lievitare le ...

