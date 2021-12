Bollette, nel 2021 record di aumenti: gas +540% ed energia +510% (Di mercoledì 29 dicembre 2021) record di prezzi all’ingrosso nel 2021 per energia e gas, aumentati rispettivamente del 510% e del 540% da inizio anno. Le cifre emergono dall’analisi annuale di Selectra e riportate da Adnkronos. «Il boom dei prezzi dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso, trainato prevalentemente dall’aumento record dei prezzi del gas, sta coinvolgendo in questi mesi l’Italia e il resto d’Europa, mettendo in allarme i consumatori che – trimestre dopo trimestre – hanno visto lievitare le Bollette delle utenze domestiche», è scritto nel report. «I prezzi all’ingrosso di energia e gas hanno battuto i record storici» e «continueranno ad esserci ripercussioni sulle Bollette dei consumatori anche nei prossimi mesi». Per Selectra l’ultimo anno è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021)di prezzi all’ingrosso nelpere gas, aumentati rispettivamente del 510% e del 540% da inizio anno. Le cifre emergono dall’analisi annuale di Selectra e riportate da Adnkronos. «Il boom dei prezzi dell’elettrica sui mercati all’ingrosso, trainato prevalentemente dall’aumentodei prezzi del gas, sta coinvolgendo in questi mesi l’Italia e il resto d’Europa, mettendo in allarme i consumatori che – trimestre dopo trimestre – hanno visto lievitare ledelle utenze domestiche», è scritto nel report. «I prezzi all’ingrosso die gas hanno battuto istorici» e «continueranno ad esserci ripercussioni sulledei consumatori anche nei prossimi mesi». Per Selectra l’ultimo anno è ...

