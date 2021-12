Bollette: FdI, 'nostro Odg per contenimento costi agroalimentare' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Le materie prime agricole sono ormai merce rara, costosa: è sempre più oneroso produrre, ed ancora di più vendere i propri prodotti, e questo sta portando produttori e consumatori al massacro". Lo dicono i deputati di Fratelli d'Italia Monica Ciaburro e Maria Cristina Caretta, rispettivamente segretario e capogruppo in commissione Agricoltura. "Non possiamo aspettarci che i consumatori paghino il costo della crisi energetica, né tantomeno che i produttori facciano la fame. Materie prime ed energia sono ambiti di interesse strategico nazionale del nostro Paese ed è naturale e doveroso che lo Stato scenda in campo a tutela dei propri cittadini e delle proprie imprese", proseguono. "Adottando il nostro ordine del giorno in Commissione Agricoltura, il Governo si deve assumere l'impegno di garantire un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Le materie prime agricole sono ormai merce rara, costosa: è sempre più oneroso produrre, ed ancora di più vendere i propri prodotti, e questo sta portando produttori e consumatori al massacro". Lo dicono i deputati di Fratelli d'Italia Monica Ciaburro e Maria Cristina Caretta, rispettivamente segretario e capogruppo in commissione Agricoltura. "Non possiamo aspettarci che i consumatori paghino il costo della crisi energetica, né tantomeno che i produttori facciano la fame. Materie prime ed energia sono ambiti di interesse strategico nazionale delPaese ed è naturale e doveroso che lo Stato scenda in campo a tutela dei propri cittadini e delle proprie imprese", proseguono. "Adottando ilordine del giorno in Commissione Agricoltura, il Governo si deve assumere l'impegno di garantire un ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollette FdI Stretta sui pagamenti in contanti: cosa cambia dal 1 gennaio Durante l'esame della manovra non sono passate le proposte , avanzate in particolare da Fdi, per ... il pacchetto contro il caro energia, che comprende la possibilità di spalmare in 10 rate le bollette.

SONDAGGI/ Allarme 2022: meno redditi (57%), emergenza lavoro (55%) e bollette (62%) Quanto preoccupa il caro bollette? Molto. Già quest'anno, prima degli aumenti, il 15% delle ... FdI è sceso di un punto rispetto a un mese fa ed è al 18,8%. FI è vicina al 9%, M5s si mantiene intorno ...

