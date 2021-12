Blitz no - vax al punto tamponi di Lugo di Romagna | ' Governo nazista'

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non solo l'ormai classico '' ma anche 'Bastatruffa'. Sono le scritte, vergate in rosso, comparse aldrive through di, nel ravennate. Un nuovo raid dei No vax ...

Un nuovo raid dei Noin Romagna che il sindaco Davide Ranalli stamane, in un post su Facebook, definisce una 'triste comparsata dei gruppi Noche cercano visibilità', con 'scritte deliranti'. ...Non mancano i '' dei no -. Al centro vaccinale della Mostra d'Oltremare di Napoli, il principale della città, stamane sono state trovate scritte con vernice rossa su pareti e pannelli ...Oggi, a parte le scritte dei No vax, il Comune di Lugo non registra danneggiamenti. Il sindaco Ranalli: "La mia massima gratitudine e solidarietà ai sanitari e a tutti i volontari che in questi giorni ...Aveva 61 anni ed era diventato famoso per le sue incursioni su Radio 24 con teorie negazioniste. Quando è arrivato in ospedale a Verona, la polmonite bilaterale non gli ha lasciato scampo ...