Berlusconi al Quirinale ricompatta il Popolo viola. Confermata la manifestazione del 4 gennaio contro l’elezione del Cav. Mentre parte l’iter del voto al Colle (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutto confermato per il ritorno in piazza del Popolo viola, che il prossimo 4 gennaio tornerà a farsi vedere per opporsi alla possibile elezione di Silvio Berlusconi al Quirinale. A muovere le fila dell’iniziativa di protesta è Gianfranco Mascia, uno degli animatori delle manifestazioni di piazza del 2011 e del 2013 che accompagnarono prima la caduta dell’ultimo Governo Berlusconi e due anni dopo al suo allontanamento dal Senato. Mascia ora ci riprova a mobilitare il Popolo, dando appuntamento in piazza Santi Apostoli, a Roma, proprio il giorno in cui il presidente della Camera, Roberto Fico, annuncerà la data dell’inizio delle votazioni per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica (leggi l’articolo), per l’appunto il prossimo 4 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutto confermato per il ritorno in piazza del, che il prossimo 4tornerà a farsi vedere per opporsi alla possibile elezione di Silvioal. A muovere le fila dell’iniziativa di protesta è Gianfranco Mascia, uno degli animatori delle manifestazioni di piazza del 2011 e del 2013 che accompagnarono prima la caduta dell’ultimo Governoe due anni dopo al suo allontanamento dal Senato. Mascia ora ci riprova a mobilitare il, dando appuntamento in piazza Santi Apostoli, a Roma, proprio il giorno in cui il presidente della Camera, Roberto Fico, annuncerà la data dell’inizio delle votazioni perdel tredicesimo presidente della Repubblica (leggi l’articolo), per l’appunto il prossimo 4 ...

Advertising

fattoquotidiano : La petizione del “Fatto” contro Berlusconi al Quirinale supera le 190mila firme ?? - fattoquotidiano : Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al Quirinale, torna in campo un antico movimento che negli anni di B… - ilriformista : La carta che si appresta a giocare #Conte sembra quella della disperazione: per il #Quirinale basta “una donna”, bu… - Straccia2 : Mafia, processi e bunga bunga: il blob delle 7 vite del Caimano – Berlusconi al Quirinale? No grazie - Damianodanny1 : CASINI? ESCLUSO TI TRADISCE BERLUSCONI CHE AMBISCE A QUIRINALE INFIOCINA PIERFURBY INABISSATO COME PALOMBARO X… -