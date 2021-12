Benfica: c’è anche Paulo Fonseca tra i candidati per il dopo Jorge Jesus (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Benfica è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Jorge Jesus. Così come riporta O Jogo, c’è anche Paulo Fonseca tra i possibili candidati. Non ci sarebbero stati, tuttavia, dei veri e propri contatti ufficiali tra l’ex tecnico della Roma ed il club di Lisbona. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilè alla ricerca di un nuovo allenatorel’esonero di. Così come riporta O Jogo, c’ètra i possibili. Non ci sarebbero stati, tuttavia, dei veri e propri contatti ufficiali tra l’ex tecnico della Roma ed il club di Lisbona. SportFace.

