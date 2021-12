Benevento: recupero, calendario e incognita mercato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il rammarico maggiore resta quello di essersi dovuti fermare sul più bello. Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, il Benevento di Fabio Caserta aveva fatto il pieno di entusiasmo e di fiducia per presentarsi al meglio allo scontro diretto con il Monza. Il 2021 della Strega, invece, si è chiuso con largo anticipo e il ritorno in campo avverrà dopo quasi un mese dall’ultimo impegno ufficiale. Il 13 gennaio 2022, giorno del recupero di campionato proprio contro i brianzoli di Stroppa al “Ciro Vigorito“, saranno trascorsi esattamente 29 giorni dalla gara di Coppa Italia del “Franchi” contro la Fiorentina. Quasi un mese senza gare nelle gambe per le formazioni di Caserta e Stroppa, con il Monza costretto a fermarsi dopo il successo in rimonta con il Frosinone, datato 11 dicembre, e una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il rammarico maggiore resta quello di essersi dovuti fermare sul più bello. Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, ildi Fabio Caserta aveva fatto il pieno di entusiasmo e di fiducia per presentarsi al meglio allo scontro diretto con il Monza. Il 2021 della Strega, invece, si è chiuso con largo anticipo e il ritorno in campo avverrà dopo quasi un mese dall’ultimo impegno ufficiale. Il 13 gennaio 2022, giorno deldi campionato proprio contro i brianzoli di Stroppa al “Ciro Vigorito“, saranno trascorsi esattamente 29 giorni dalla gara di Coppa Italia del “Franchi” contro la Fiorentina. Quasi un mese senza gare nelle gambe per le formazioni di Caserta e Stroppa, con il Monza costretto a fermarsi dopo il successo in rimonta con il Frosinone, datato 11 dicembre, e una ...

