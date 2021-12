Belli Ciao, clip esclusiva del nuovo film di Pio e Amedeo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ecco in esclusiva una clip di Belli Ciao: il nuovo film di Pio e Amedeo arriverà nelle sale l'1 gennaio grazie a Vision Distribution. Belli Ciao, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il nuovo film di Pio e Amedeo che Vision Distribution distribuirà nelle sale italiane a partire dall'1 gennaio. La pellicola è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e in collaborazione con Prime Video. Nella clip che vediamo sopra, scopriamo che Elettra, compagna del 'milanese' Pio, gestisce un profilo di 3 milioni di follower e guadagna grazie alle storie che pubblica. I genitori di Amedeo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ecco inunadi: ildi Pio earriverà nelle sale l'1 gennaio grazie a Vision Distribution., di cui vi presentiamo una videoin, è ildi Pio eche Vision Distribution distribuirà nelle sale italiane a partire dall'1 gennaio. La pellicola è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e in collaborazione con Prime Video. Nellache vediamo sopra, scopriamo che Elettra, compagna del 'milanese' Pio, gestisce un profilo di 3 milioni di follower e guadagna grazie alle storie che pubblica. I genitori di...

