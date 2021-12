Belen Rodriguez scrive a Stefano De Martino | il messaggio rivelatore

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mentre molti si chiedono del destino della coppiae Antonino Spinalbese, credendo che i due non siano più una coppia, la showgirl si concentra sui suoi figli e sull’amore per loro. Dopo vari tira e molla sembra che la loro storia sia giunta al termine e che l'unico legame ancora stabile sia la loro bambina Luna Marì. Quello che invece sembra un legame davvero indissolubile è quello tra la showgirl argentina e il suo ex marito,De. La love story traDesembrava una favola, si innamorarono perdutamente a prima vista, la coppia si precipitò a coronare il sogno di amore e passione. Poco dopo nacque Santiago, frutto del loro amore, ma poi qualcosa andò storto e i due si separarono. Il ...

L'ex giocatore di rugby è ormai un volto noto anche della tv, per la sua partecipazione a Tu si quo Vales, accanto ae a all'artista marziale misto Alessio Sakara. Foto di Mattia Del ...Nina Moric è tornata a scagliarsi controche, a suo dire, avrebbe tentato di baciare suo figlio Carlos. Argomenti trattati Nina Moric controNina Moric: la smentita di Carlos Fabrizio Corona contro Nina Moric Nina Moric ...Non importa se la vacanza tra Natale e Capodanno è in versione mamma single, Belen Rodriguez fa sciogliere pure la neve. In montagna con tutto il clan (mamma Veronica, papà Gustavo, la sorella Cecilia ...Stefano De Martino è cresciuto e ha imparato dai suoi errori: in un’intervista svela quali non commetterebbe più e parla del nuovo progetto, “Bar Stella”.