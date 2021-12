Belen Rodriguez risponde a Nina Moric con una pesante frecciatina

Leggi su ck12

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)ancora non era intervenuta dopo l’accusa che la croata le aveva lanciata: ora c’è un post al veleno La showgirl argentina ha finalmente rotto il silenzio. L’ex di Fabrizio Corona ha risposto su Instagram alle gravi accuse che, anche lei ex di Corona, aveva mosso.(foto Instagram)La croata con una serie di Stories Instagram che poi sono state rimosse, aveva detto cheaveva provato a baciare e a far fumare il figlio il figlio 19enne avuto da Corona, Carlos Maria. Lo stesso ragazzo aveva smentito l’accaduto così come ha fatto anche il padre. Polemica chiusa? Per niente. L’unica che ancora non aveva detto nulla era la diretta interessata e adesso ha parlato. L’ha fatto velatamente, senza toccare direttamente ...