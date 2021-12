Belen risponde alle accuse di Nina Moric ma con leggerezza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Belen Rodriguez rompe il silenzio e a modo suo risponde alle accuse di Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha pubblicato e poi cancellato la chat dove il figlio Carlos le avrebbe confessato che Belen aveva tentato di baciarlo. Una confessione con altri particolari che facevano apparire ancora più assurda l’accusa. Belen è rimasta zitta, ha ascoltato la smentita di Carlos, ha letto il post di Fabrizio Corona contro la Moric. Tutti in difesa della showgirl argentina che ovviamente ha ritenuto inutile e anche inopportuno rispondere. Passata la bufera Belen ha trovato il modo di rispondere, con due risate ed estrema leggerezza ma la frecciatina è arrivata. A ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 dicembre 2021)Rodriguez rompe il silenzio e a modo suodi. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha pubblicato e poi cancellato la chat dove il figlio Carlos le avrebbe confessato cheaveva tentato di baciarlo. Una confessione con altri particolari che facevano apparire ancora più assurda l’accusa.è rimasta zitta, ha ascoltato la smentita di Carlos, ha letto il post di Fabrizio Corona contro la. Tutti in difesa della showgirl argentina che ovviamente ha ritenuto inutile e anche inopportunore. Passata la buferaha trovato il modo dire, con due risate ed estremama la frecciatina è arrivata. A ...

Advertising

occhio_notizie : Belen Rodriguez risponde alle accuse di Nina Moric: ''Non è accaduto'' #belenrodriguez - infoitcultura : Belen Rodriguez monta il lettino sola 'Donna da sposare' lei risponde/ 'Ho già dato' frecciatina ad Antonino? - telodogratis : Belen super sexy per Natale, Antonino “risponde”: il Natale della coppia (in crisi) -