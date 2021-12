Beautiful, trama 29 dicembre 2021: Hope incontra il suo manichino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anticipazioni puntata Beautiful oggi 29 dicembre 2021 con il manichino «Hope» che assume un ruolo chiave in tutta la vicenda. Che cosa sta per succedere a casa di Thomas? Hope e Steffy credono in Thomas Nuova puntata Beautiful oggi 29 dicembre 2021 con alcuni colpi di scena che ruoteranno tutti attorno al manichino. Una bambola a grandezza originale somigliante a Hope, che aiuterebbe Thomas ad avere la giusta ispirazione. Liam ha scoperto il segreto del Forrester ed è rimasto sconcertato, conoscendo perfettamente quali potrebbero essere le intenzioni del suo nemico. In effetti, Thomas ha di nuovo le allucinazioni e l'ossessione per la Logan è tornata più viva che mai. Nessuno sospetta del giovane ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anticipazioni puntataoggi 29con il» che assume un ruolo chiave in tutta la vicenda. Che cosa sta per succedere a casa di Thomas?e Steffy credono in Thomas Nuova puntataoggi 29con alcuni colpi di scena che ruoteranno tutti attorno al. Una bambola a grandezza originale somigliante a, che aiuterebbe Thomas ad avere la giusta ispirazione. Liam ha scoperto il segreto del Forrester ed è rimasto sconcertato, conoscendo perfettamente quali potrebbero essere le intenzioni del suo nemico. In effetti, Thomas ha di nuovo le allucinazioni e l'ossessione per la Logan è tornata più viva che mai. Nessuno sospetta del giovane ...

