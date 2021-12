Bari, 31enne arrestato per propaganda jihadista: sui canali social istigava alla violenza contro “gli infedeli” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) hanno arrestato Arslan Faiz, un giovane di origini pakistane, con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata da finalità terroristiche. La ragione del provvedimento, disposto dalla Direzione antimafia (Dda) dell’Aquila, si fonda su indagini che hanno documentato la “continua attività di propaganda apologetica, tramite Facebook, consistente in post e commenti a favore dei metodi terroristici e delle vittorie delle milizie talebane“. L’uomo, che da tre anni viveva a Francavilla al Mare, vicino Chieti, ha attraversato “un rapido ed intenso processo di autoradicalizzazione islamica – continua la nota delle forze dell’ordine – che ha assunto connotazioni estremiste“. Lavorava in un autolavaggio e già il 18 agosto scorso il prefetto della città marchigiana aveva emesso nei suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) hannoArslan Faiz, un giovane di origini pakistane, con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata da finalità terroristiche. La ragione del provvedimento, disposto dDirezione antimafia (Dda) dell’Aquila, si fonda su indagini che hanno documentato la “continua attività diapologetica, tramite Facebook, consistente in post e commenti a favore dei metodi terroristici e delle vittorie delle milizie talebane“. L’uomo, che da tre anni viveva a Francavilla al Mare, vicino Chieti, ha attraversato “un rapido ed intenso processo di autoradicalizzazione islamica – continua la nota delle forze dell’ordine – che ha assunto connotazioni estremiste“. Lavorava in un autolavaggio e già il 18 agosto scorso il prefetto della città marchigiana aveva emesso nei suoi ...

Advertising

Emigdiano : RT @MediasetTgcom24: Bari, istigava ad attentati jihadisti: arrestato un 31enne pakistano #Terrorismo - BariLive : 'Propaganda jihadista via WhatsApp': fermato 31enne a Bari per istigazione al terrorismo - ledicoladelsud : ???????????????????? ???????????????????? ?????????????????? ?? ???????? Il fermo è stato disposto dalla Dda de L’Aquila. L’uomo, autoradicalizzatosi… - PugliaStream : Istigava al terrorismo jihadista, 31enne pakistano arrestato a Bari - barinewstv : Terrorismo, in cella a bari un 31enne pakistano accusato di propaganda jihadista -

Ultime Notizie dalla rete : Bari 31enne Bari, fermato per terrorismo 31enne pakistano: propagandava jihad sui social Arslan Faiz, un cittadino pakistano di 31enne, è stato arrestato con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. L'uomo era stato fermato a Bari lo scorso 15 dicembre dai carabinieri del Ros . Il fermo ...

Terrorismo, istigava via whatsapp a commettere attentati: in cella un 31enne I carabinieri del Ros hanno eseguito a Bari un decreto di fermo disposto dalla Dda di L'Aquila nei confronti del 31enne pakistano Arslan Faiz. Le indagini hanno documentato 'un rapido ed intenso ...

Bari, 31enne arrestato per propaganda jihadista: sui canali social istigava alla violenza contro “gli… Il Fatto Quotidiano Terrorismo, 31enne pakistano fermato a Bari per istigazione ad attentati Un 31enne pakistano è stato fermato a Bari per terrorismo. Avrebbe infatti inoltrato, a suoi connazionali residenti sia in Italia che in Pakistan, messaggi di propaganda jihadista per istigare a ...

Terrorismo, istigava via whatsapp a commettere attentati: in cella un 31enne Istigava ad attentati. I carabinieri del Ros di Bari hanno eseguito un fermo disposto dalla Dda di L'Aquila nei confronti del 31enne pakistano Arslan Faiz, residente a Francavilla al Mare ...

Arslan Faiz, un cittadino pakistano di, è stato arrestato con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. L'uomo era stato fermato alo scorso 15 dicembre dai carabinieri del Ros . Il fermo ...I carabinieri del Ros hanno eseguito aun decreto di fermo disposto dalla Dda di L'Aquila nei confronti delpakistano Arslan Faiz. Le indagini hanno documentato 'un rapido ed intenso ...Un 31enne pakistano è stato fermato a Bari per terrorismo. Avrebbe infatti inoltrato, a suoi connazionali residenti sia in Italia che in Pakistan, messaggi di propaganda jihadista per istigare a ...Istigava ad attentati. I carabinieri del Ros di Bari hanno eseguito un fermo disposto dalla Dda di L'Aquila nei confronti del 31enne pakistano Arslan Faiz, residente a Francavilla al Mare ...