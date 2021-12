Barcellona, accordo con Azpilicueta per la prossima stagione: i dettagli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo i media spagnoli il Barcellona avrebbe trovato l’accordo con Azpilicueta per la prossima stagione Sta per concludersi la storia tra il Chelsea e il suo capitano, Cesar Azpilicueta. Il difensore spagnolo dei campioni d’Europa in carica infatti non dovrebbe rinnovare il suo contratto (in scadenza) con i Blues, in quanto già d’accordo con il Barcellona – fresco di acquisto di Ferran Torres – per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sport.es, Azpilicueta avrebbe trovato un’intesa di massima con i catalani per il trasferimento a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo i media spagnoli ilavrebbe trovato l’conper laSta per concludersi la storia tra il Chelsea e il suo capitano, Cesar. Il difensore spagnolo dei campioni d’Europa in carica infatti non dovrebbe rinnovare il suo contratto (in scadenza) con i Blues, in quanto già d’con il– fresco di acquisto di Ferran Torres – per la. Secondo quanto riportato da Sport.es,avrebbe trovato un’intesa di massima con i catalani per il trasferimento a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

