Balneari | nonostante le richieste Ue il governo pressato dai concessionari rinvia la decisione | “Tavolo tecnico politico per decidere”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un nuovo rinvio con la promessa che il nuovo “” lavorerà per arrivare entro metà gennaio, se tutto va bene, a una soluzione condivisa e definitiva.ladel Consiglio di Stato che limita la proroga senza gara al 2023 e gli appelli della Ue ad agire in fretta per rimediare alla violazione del diritto comunitario, la saga delle concessionicontinua. Martedì i ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Mariastella Gelmini hanno incontrato al ministero dello Sviluppo i rappresentanti della categoria e hanno garantito loro che ilDraghi – che nel ddl Concorrenza si è limitato a prevedere una mappatura dell’esistente – non adotterà a breve alcun provvedimento, come invece si pensava sarebbe avvenuto giù ...

Advertising

fattoquotidiano : Balneari, nonostante le richieste Ue il governo pressato dai concessionari rinvia la decisione: “Tavolo tecnico pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Balneari nonostante

Il Fatto Quotidiano

Ottimo l'andamento per le cittàdi punta della regione, Grado e Lignano, dove le presenze ... 'questo, come amministrazione abbiamo già calendarizzato alcuni eventi importanti, come ...ROMA. Mario Draghi è preoccupato per la psicosi da Omicron, ela prudenza che lo contraddistingue, pensa occorra fermarla. Oggi, dopo qualche giorno ...di riordino delle concessioni. ...“Il luogo comune che i balneari pagano un canone basso far parte del disegno ben preciso: denigrare noi per far sì che dei potentati economici si impossessino di alcuni tratti strategici della nostra ...Sulle concessioni balneari. “Il luogo comune che i balneari pagano un canone basso far parte del disegno ben preciso: denigrare noi per far sì che ...