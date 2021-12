Avete mai visto Francesco Manfredi, figlio dell’attrice Nancy Brilli: è identico al nonno Nino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . Il giovane è figlio dell’attrice romana e di Luca Manfredi Il cognome è indubbiamente molto pesante, soprattutto nel mondo del cinema e in genere dello spettacolo. Essere il nipote di uno dei più grandi e celebrati attori della storia della settima arte può condizionare in un modo o nell’altro. Ma il giovane in questione, Francesco Manfredi, non sembra soffrire la parentela con il suo illustre nonno. “Quando mio nonno Nino è scomparso ero molto piccolo, avevo circa quattro anni. Per questo i miei ricordi sono piuttosto confusi. Però so tutto di lui, la mia famiglia mi ha raccontato del grande attore che è stato e soprattutto che uomo straordinario fosse“. Nancy Brilli e il figlio ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . Il giovane èromana e di LucaIl cognome è indubbiamente molto pesante, soprattutto nel mondo del cinema e in genere dello spettacolo. Essere il nipote di uno dei più grandi e celebrati attori della storia della settima arte può condizionare in un modo o nell’altro. Ma il giovane in questione,, non sembra soffrire la parentela con il suo illustre. “Quando mioè scomparso ero molto piccolo, avevo circa quattro anni. Per questo i miei ricordi sono piuttosto confusi. Però so tutto di lui, la mia famiglia mi ha raccontato del grande attore che è stato e soprattutto che uomo straordinario fosse“.e il...

