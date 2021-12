Australia | primo tweet postato col pensiero | è di un 62enne malato di Sla

Advertising

infoitsport : Sinner e Berrettini danno spettacolo: primo 'scontro' in Australia - UnioneSarda : #Australia - “Ciao mondo”, da un malato di Sla il primo tweet al mondo inviato col pensiero - guidoscorza : #cosedagarante | #privacydaily | 29.12.2021 | Oggi #daleggere | Primo ministro canadese chiede tutela privacy consu… - PoliteKosmo : RT @KersevanRoberto: @BusaFabio 'Partita dal Giappone, raggiungerà l’Australia dove prenderà il primo carico di idrogeno. Non rinnovabile:… - WLKFabio : RT @KersevanRoberto: @BusaFabio 'Partita dal Giappone, raggiungerà l’Australia dove prenderà il primo carico di idrogeno. Non rinnovabile:… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia primo

Finora è stato impiantato in via sperimentale in due malati di Sla in. Ilè stato Graham Felstead, mentre Philip O'Keefe lo ha ricevuto per secondo nell'aprile 2020, a quasi 5 anni ...Finora è stato impiantato in via sperimentale in due malati di Sla in. Ilè stato Graham Felstead, mentre Philip O'Keefe lo ha ricevuto per secondo nell'aprile 2020, a quasi 5 anni ...Dopo aver annunciato di aver contratto il Covid-19 il 20 dicembre, le possibilità di vedere Rafa Nadal sui campi dell'Australian Open per il primo Slam del 2022 erano davvero ridotte al lumicino. Le i ...Un 62enne malato di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), Philip O'Keefe, ha twittato il primo messaggio al mondo scritto col pensiero: "Hello, world! Short tweet. Monumental progress" ("Ciao, mondo! P ...