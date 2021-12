ATP Cup, girone Italia: decimata la Russia, la Francia sostituisce l’Austria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con il forfait di Novak Djokovic dall’ATP Cup arrivano anche le rinunce di Andrey Rublev, Aslan Karatsev ed Evgeny Donskoy. Una Russia decimata che dovrà affrontare nel girone B Italia, Australia e Francia, che ha sostituito l’Austria dopo il ritiro di Dominic Thiem e Dennis Novak. ATP Cup: si alleggerisce il girone di ferro dell’Italia Mancava praticamente solo l’ufficialità che alla fine è arrivata: Djokovic ha deciso di non prendere parte all’ATP Cup. Un’assenza che da sola può cambiare tanto del destino della competizione e che fa calare vertiginosamente le possibilità della Serbia di riuscire a bissare il successo del 2020. Di assenze pesanti e difficoltà a confermare titoli vinti nelle edizioni precedenti ne sa qualcosa la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con il forfait di Novak Djokovic dall’ATP Cup arrivano anche le rinunce di Andrey Rublev, Aslan Karatsev ed Evgeny Donskoy. Unache dovrà affrontare nel, Australia e, che ha sostituitodopo il ritiro di Dominic Thiem e Dennis Novak. ATP Cup: si alleggerisce ildi ferro dell’Mancava praticamente solo l’ufficialità che alla fine è arrivata: Djokovic ha deciso di non prendere parte all’ATP Cup. Un’assenza che da sola può cambiare tanto del destino della competizione e che fa calare vertiginosamente le possibilità della Serbia di riuscire a bissare il successo del 2020. Di assenze pesanti e difficoltà a confermare titoli vinti nelle edizioni precedenti ne sa qualcosa la ...

