ATP Cup 2022, ufficiale il forfait di Novak Djokovic. Sarà Dusan Lajovic la punta della Serbia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Era nell’aria, ora è ufficiale: Novak Djokovic non volerà in Australia ad inizio anno, almeno per ora. Infatti il numero 1 del tennis mondiale non Sarà al via dell’ATP Cup che scatterà in principio di 2022. La questione Covid e vaccino tiene ancora banco e, in attesa di novità (che potranno arrivare magari in vista degli Australian Open, dove potrebbe giocarsi la carta dell’esenzione medica), il serbo resta in patria. A guidare la compagine finalista dell’ultima Coppa Davis ci Sarà Dusan Lajovic, numero 33 del mondo. Ricordiamo che i serbi sono inseriti nel raggruppamento A con Cile, Norvegia e Spagna. Con Lajovic spazio a Filip Krajinovi?, Nikola Milojevi? e Nikola ?a?i?, con Matej Sabanov pronto a subentrare. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Era nell’aria, ora ènon volerà in Australia ad inizio anno, almeno per ora. Infatti il numero 1 del tennis mondiale nonal via dell’ATP Cup che scatterà in principio di. La questione Covid e vaccino tiene ancora banco e, in attesa di novità (che potranno arrivare magari in vista degli Australian Open, dove potrebbe giocarsi la carta dell’esenzione medica), il serbo resta in patria. A guidare la compagine finalista dell’ultima Coppa Davis ci, numero 33 del mondo. Ricordiamo che i serbi sono inseriti nel raggruppamento A con Cile, Norvegia e Spagna. Conspazio a Filip Krajinovi?, Nikola Milojevi? e Nikola ?a?i?, con Matej Sabanov pronto a subentrare. Foto: Lapresse

Advertising

FiorinoLuca : Novak #Djokovic si cancella dall’ATP Cup. La Serbia parteciperà senza di lui. Francia ammessa con Humbert, si tira… - Luxgraph : Atp Cup, Djokovic dà forfait. Out l'Austria, Francia nel girone dell'Italia - anna_annie12 : Tennis Atp Cup, è ufficiale: Djokovic non ci sarà in Australia - SkyTG24 : Tennis Atp Cup, è ufficiale: Djokovic non ci sarà in Australia - zazoomblog : Atp Cup Djokovic non ci sarà: adesso è ufficiale - #Djokovic #sarà: #adesso #ufficiale -