ATP Cup 2022 | solo la prima si qualifica in semifinale Il regolamento e cosa succede in caso di parità

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Andiamo a scoprire in questa sede alcune delle questioni regolamentari che, appunto, regolano l’ATP Cup anche per il. Trattandosi di una competizione con fase a gironi, entrano in gioco alcuni criteri dei quali già si discute quando si parla di ATP Finals, Next Gen ATP Finals o di attuale format di Coppa Davis, senza rivangare al momento tornei del passato con lo stesso format. Veniamo subito alla classifica dei raggruppamenti: lapiù importante da ricordare è che soltanto laclassificata di ciascuno dei quattro gironi entra in. Nelle due precedenti edizioni, in virtù dei differenti format, non era stato così. Mase si verifica una situazione di? In quel, se laè a due, si ...