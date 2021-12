ATP Cup 2022, l’Italia troverà una Russia decimata. Medvedev c’è, forfait di Rublev e Karatsev (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È il primo torneo della stagione, ma colpito in pieno dal covid e dunque ricco di assenze. Sarà un’ATP Cup priva di tantissime stelle quella che si appresta a partire in Australia. l’Italia ha pescato nel Girone B un avversario di lusso come la Russia, che però sarà veramente decimata e dunque molto alla portata per gli azzurri. Sono arrivati infatti, causa positività al virus, le assenze ufficiali per il numero due ed il numero tre dei russi: forfait per Andrey Rublev ed Aslan Karatsev. La squadra sarà affidata ovviamente alla stella, Daniil Medvedev. In sostituzione i russi hanno convocato Evgeny Karlovskiy, attuale numero 269 del ranking ATP. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È il primo torneo della stagione, ma colpito in pieno dal covid e dunque ricco di assenze. Sarà un’ATP Cup priva di tantissime stelle quella che si appresta a partire in Australia.ha pescato nel Girone B un avversario di lusso come la, che però sarà veramentee dunque molto alla portata per gli azzurri. Sono arrivati infatti, causa positività al virus, le assenze ufficiali per il numero due ed il numero tre dei russi:per Andreyed Aslan. La squadra sarà affidata ovviamente alla stella, Daniil. In sostituzione i russi hanno convocato Evgeny Karlovskiy, attuale numero 269 del ranking ATP. Foto: Lapresse

