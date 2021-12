ATP Cup 2022, il nuovo calendario dell’Italia. Programma, orari, tv, streaming. C’è la Francia al posto dell’Austria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Italia è stata inserita nel gruppo B della ATP Cup 2022, la competizione tennistica per Nazionali che andrà in scena sul cemento di Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. Gli azzurri esordiranno domenica 2 gennaio contro l’Australia, scendendo in campo alle ore 07.30 per incrociare i padroni di casa alla Ken Rosewall Arena: Jannik Sinner aprirà le danze contro James Duckwort, poi a seguire Matteo Berrettini affronterà Alex De Minaur, a seguire spazio per il doppio. L’Italia vuole partire bene, per poi lanciarsi verso le due successive partite che saranno sempre nella notte italiane (dalle 00.00). Martedì 4 gennaio la battaglia contro la Francia: Jannik Sinner aprirà le danze contro Arthur Rinderknech, poi Matteo Berrettini contro Ugo Humbert e a seguire il doppio. Giovedì 6 gennaio, invece, l’attesissimo big match contro la Russia: Jannik Sinner se ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Italia è stata inserita nel gruppo B della ATP Cup, la competizione tennistica per Nazionali che andrà in scena sul cemento di Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. Gli azzurri esordiranno domenica 2 gennaio contro l’Australia, scendendo in campo alle ore 07.30 per incrociare i padroni di casa alla Ken Rosewall Arena: Jannik Sinner aprirà le danze contro James Duckwort, poi a seguire Matteo Berrettini affronterà Alex De Minaur, a seguire spazio per il doppio. L’Italia vuole partire bene, per poi lanciarsi verso le due successive partite che saranno sempre nella notte italiane (dalle 00.00). Martedì 4 gennaio la battaglia contro la: Jannik Sinner aprirà le danze contro Arthur Rinderknech, poi Matteo Berrettini contro Ugo Humbert e a seguire il doppio. Giovedì 6 gennaio, invece, l’attesissimo big match contro la Russia: Jannik Sinner se ...

