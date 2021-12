ATP Cup 2022, i convocati di tutte le Nazionali: spiccano almeno 15 top20, presenti Sinner, Berrettini, Medvedev e Zverev! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alcune annotazioni vanno fatte relative al parterre de roi che si affaccerà alla volta dell’ATP Cup di Sydney dal 1° gennaio in avanti. Questo in virtù delle numerose vicende attraverso le quali sta passando non soltanto la competizione di inizio stagione, ma anche gli Australian Open. Ufficialmente, infatti, c’è ancora Novak Djokovic nell’elenco degli iscritti, ma appare più una situazione formale che altro: il serbo è destinato a non giocare, facendo scendere da 16 a 15 il numero dei giocatori compresi all’interno dei primi 20 del mondo in campo. Mancheranno solo Rafael Nadal, che ha deciso di giocare in altro evento, Dominic Thiem, che tornerà a febbraio, Roger Federer (e, per la sua assenza, non c’è neppure la Svizzera), Andrey Rublev (Covid-19), oltre naturalmente al dilemma del numero 1 del mondo. Tennis, dalla Serbia: Novak Djokovic salta l’ATP Cup ma è fiducioso di poter ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alcune annotazioni vanno fatte relative al parterre de roi che si affaccerà alla volta dell’ATP Cup di Sydney dal 1° gennaio in avanti. Questo in virtù delle numerose vicende attraverso le quali sta passando non soltanto la competizione di inizio stagione, ma anche gli Australian Open. Ufficialmente, infatti, c’è ancora Novak Djokovic nell’elenco degli iscritti, ma appare più una situazione formale che altro: il serbo è destinato a non giocare, facendo scendere da 16 a 15 il numero dei giocatori compresi all’interno dei primi 20 del mondo in campo. Mancheranno solo Rafael Nadal, che ha deciso di giocare in altro evento, Dominic Thiem, che tornerà a febbraio, Roger Federer (e, per la sua assenza, non c’è neppure la Svizzera), Andrey Rublev (Covid-19), oltre naturalmente al dilemma del numero 1 del mondo. Tennis, dalla Serbia: Novak Djokovic salta l’ATP Cup ma è fiducioso di poter ...

